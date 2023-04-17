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Убийца-транс просит сменить ей пол за решеткой

Убийца-транс просит сменить ей пол за решеткой

Трансгендер Пэрис Грин, получившая пожизненный срок за убийство, просит провести ей операцию по смене пола, чтобы "чувствовать себя комфортно в душе".

Грин считает себя женщиной с 2011 года, но полной смены пола до сих пор не произошло. Попытка сделать это в 2020 году была остановлена из-за природы ее преступления.

В случае проведения операции Грин была бы первой в Британии, для кого это сделали во время тюремного заключения.

Достойное дополнение к пантеону героев транс-движения.

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