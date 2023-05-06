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Учительница в США подала иск против школы. Ее заставляли врать родителям о детях-трансгендерах

Учительница в США подала иск против школы. Ее заставляли врать родителям о детях-трансгендерах

Учительница Элизабет Мирабелли рассказала, что школьный округ заставляет преподавателей врать родителям и скрывать, что их ребенок сменил пол.

По ее словам, некоторые ученики, поддавшись моде, решают, что у них другой гендер, и просят учителей называть их другим именем. Это имя заносится в школьную ведомость, но данная информация держится в тайне от родителей детей.

"Мне приходится противостоять сообществу людей, которых я люблю. Я работала там 25 лет, но должна была сделать выбор", - отметила Мирабелли.

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