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Учительница в США подала иск против школы. Ее заставляли врать родителям о детях-трансгендерах
Учительница Элизабет Мирабелли рассказала, что школьный округ заставляет преподавателей врать родителям и скрывать, что их ребенок сменил пол.
По ее словам, некоторые ученики, поддавшись моде, решают, что у них другой гендер, и просят учителей называть их другим именем. Это имя заносится в школьную ведомость, но данная информация держится в тайне от родителей детей.
"Мне приходится противостоять сообществу людей, которых я люблю. Я работала там 25 лет, но должна была сделать выбор", - отметила Мирабелли.
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