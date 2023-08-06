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Удар для Байдена от CNN: американцы больше не хотят помогать Украине

Удар для Байдена от CNN: американцы больше не хотят помогать Украине

Большинство американцев против дальнейшей помощи Киеву, сообщает Breitbart.Это следует из результатов недавнего опроса, который проводился по заказу CNN.

Неутешительную для Байдена тенденцию поддерживают и читатели новостного портала:

Henery Hawk
Перестаньте закачивать деньги наших налогоплательщиков в эту преступную вонючую яму под названием Украина.

Xymos
Соединенные Штаты - это та страна, которая заботится о других странах больше, чем о собственных гражданах.

Thomas Michaels
Президент Трамп вообще не допустил бы военного конфликта в этой стране!

Weendedcancer
Нам неустанно внушали, что Украина - это такая многострадальная, чистая демократия, существованию которой угрожает Путин. <…> Но тот факт, что 55% американцев говорят "хватит", подтверждает, что несостоятельные и неубедительные подпевалы из корпоративных СМИ теряют хватку. Туда им и дорога.

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