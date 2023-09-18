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Угрожают оружием и вытаскивают из постели. Как украинцев призывают в армию?

Угрожают оружием и вытаскивают из постели. Как украинцев призывают в армию?

На Украине ужесточили методы мобилизации в армию, пишет "Страна".

Призывников винтят на улицах, порой угрожая им оружием. Украинцы призывного возраста не могут чувствовать себя в безопасности даже дома, поскольку сотрудники ТЦК повадились незаконно проникать в чужие квартиры.

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