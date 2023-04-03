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Украина довела ЕС: избыток зерна грозит сменой власти в некоторых странах
В ЕС скопилось огромное количество украинского зерна, что предвещает ворох политических проблем, пишет Bloomberg.
Накануне выборов в странах Восточной Европы фермеры (важная часть электората) вышли с протестами, что не делает чести нынешним правительствам, которые всеми руками и ногами были запомощь Украине в транспортировке и продаже пшеницы в государства за пределами Евросоюза.
Согласно последним опросам, избиратели, которые сильно пострадали от мер поддержки Киева, сейчас выражают симпатии кандидатам, отвергающим антироссийские санкции и выступающими против поставок оружия в Украину.
Выходит, переизбыток украинского зерна грозит сменой власти в европейских странах, что в будущем лишит Украину столь нужной ей помощи.
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