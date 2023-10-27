Украина и Израиль грозят оставить Америку в изоляции

Украина, как и прогнозировали наиболее трезвомыслящие аналитики, рискует остаться в полном одиночестве в противостоянии с Россией, пишет обозреватель ИноСМИ Антон Трофимов. Для США она стала слишком тяжелым бременем после того, как ХАМАС нанес небывалой мощности удар по Израилю. Европа понемногу правеет и перестает видеть в Киеве не то что союзника, а даже нуждающегося в ее защите.



Когда из-за обострения на внутреннем фронте давление Вашингтона на Брюссель ослабнет, Украину бросят на произвол судьбы. И самое неприятное для коллективного Запада, что вслед за Киевом в одиночестве может остаться и Вашингтон, сделавший все для развязывания украинского конфликта.



Ирония судьбы в том, что так или почти так случилось три десятка лет назад с Советским Союзом. Разница лишь в том, что крах СССР во многом определялся последовательными действиями извне. Провал Америки станет итогом исключительно ее собственных стараний. Как говорится, за что боролись!