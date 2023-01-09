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Украина начала испытывать острую нехватку советских трансформаторов

Украина начала испытывать острую нехватку советских трансформаторов

Большая часть энергосистемы Украины, отмечает издание Financial Times, использует старую советскую систему и работает при более высоком напряжении, чем в ЕС. Поэтому западное оборудование не может стать заменой поврежденного.

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