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Украина не успевает дочинить свою энергосистему к зиме - The Economist

Украина не успевает дочинить свою энергосистему к зиме - The Economist

Министр энергетики Украины Герман Галущенко пожаловался на то, что Запад слишком медленно поставляет оборудование для ремонта украинской энергосистемы.

По словам Галущенко, украинская энергосистема сейчас более уязвима, чем в 2022 году.

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