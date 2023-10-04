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Украина получит 186 млрд евро в течение семи лет в случае вступления в Евросоюз

Украина получит 186 млрд евро в течение семи лет в случае вступления в Евросоюз

Эти средства включают 96,5 млрд евро для поддержки сельского хозяйства, но это также означает уменьшение субсидий в этой области для существующих членов ЕС на 20 %.

В случае принятия девяти новых стран-членов, включая Украину, Молдову, Грузию и шесть балканских стран, бюджет ЕС вырастет на 21 % до 1,47 трлн евро.

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