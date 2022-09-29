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Украина получит обещанное только через несколько лет
Украина получит обещанные 18 установок HIMARS только через несколько лет.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Пентагона. Источники в Пентагоне говорят, что США на этот раз не будут изымать эти системы из своих военных запасов, а начнут закупать их у производителя.
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