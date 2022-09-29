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Украина получит обещанное только через несколько лет

Украина получит обещанное только через несколько лет

Украина получит обещанные 18 установок HIMARS только через несколько лет.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Пентагона. Источники в Пентагоне говорят, что США на этот раз не будут изымать эти системы из своих военных запасов, а начнут закупать их у производителя.

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