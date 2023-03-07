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Украина попросила у США кассетные бомбы для сбрасывания с дронов на танки

Украина попросила у США кассетные бомбы для сбрасывания с дронов на танки

По словам сотрудников комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Джейсона Кроу и Адама Смита, речь идет о бомбе МК-20, передает Reuters.

Просьба поступила дополнительно к запросу о 155-мм артиллерийских кассетных боеприпасах, уточнили собеседники агентства.

Пока американская администрация решений на этот счет не принимала.

Надеемся, и не примет.

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