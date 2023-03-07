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"Украина - только начало". Американский военный раскрыл план Запада
Запад не остановится после завершения конфликта с Россией на Украине, заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.
"Конфликт между Россией и Украиной не будет концом. Понятно, что Запад не зря вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал Украину. Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами. Не ошибитесь, шаги предпринимаются", - написал он в своем Twitter.
В принципе ничего удивительного.
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