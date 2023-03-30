Украина требует денег у энергетических компаний

"Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за войны. Мы оценили ее в более чем 200 миллиардов долларов... Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной", - заявил глава Минэнерго Украины Галущенко в интервью Politico.