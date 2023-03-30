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Украина требует денег у энергетических компаний

Украина требует денег у энергетических компаний

Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью.

"Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за войны. Мы оценили ее в более чем 200 миллиардов долларов... Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной", - заявил глава Минэнерго Украины Галущенко в интервью Politico.

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