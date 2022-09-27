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Украина угрожает гражданам тюрьмой за участие в референдумах

Украина угрожает гражданам тюрьмой за участие в референдумах

Украинцам, которые содействуют референдумам в Донбассе, Запорожье и Херсонщине, грозит не менее пяти лет тюрьмы за "государственную измену", заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

"Речь идет о сотнях коллаборационистов. Они будут привлечены к ответственности за государственную измену. Им грозит тюремное заключение сроком не менее пяти лет", - сообщил Подоляк в интервью швейцарской газете Blick.

Советник президента также отметил, что в распоряжении украинских властей есть готовые списки людей, "которые были так или иначе причастны"к проведению референдумов.

Похоже, что Киев решил еще раз доказать утрату прав на свои бывшие территории.

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