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Украина угрожает гражданам тюрьмой за участие в референдумах
Украинцам, которые содействуют референдумам в Донбассе, Запорожье и Херсонщине, грозит не менее пяти лет тюрьмы за "государственную измену", заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.
"Речь идет о сотнях коллаборационистов. Они будут привлечены к ответственности за государственную измену. Им грозит тюремное заключение сроком не менее пяти лет", - сообщил Подоляк в интервью швейцарской газете Blick.
Советник президента также отметил, что в распоряжении украинских властей есть готовые списки людей, "которые были так или иначе причастны"к проведению референдумов.
Похоже, что Киев решил еще раз доказать утрату прав на свои бывшие территории.
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