Украина ввела цензуру на онлайн-контент под предлогом военного времени - Госдеп США

"Правоохранительные органы контролировали Интернет, иногда без соответствующих юридических полномочий, и предпринимали значительные шаги для блокировки доступа к веб-сайтам, как сообщается, из соображений безопасности", - говорится в отчете департамента по нарушениям прав человека в мире.

По состоянию на конец декабря в стране по таким основаниям было заблокировано 1152 сайта.

Также в отчете упоминается скандальный сайт "Миротворец", "который, как сообщается, поддерживал тесные связи со службами безопасности".