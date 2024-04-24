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Украина ввела цензуру на онлайн-контент под предлогом военного времени - Госдеп США

Украина ввела цензуру на онлайн-контент под предлогом военного времени - Госдеп США

"Правоохранительные органы контролировали Интернет, иногда без соответствующих юридических полномочий, и предпринимали значительные шаги для блокировки доступа к веб-сайтам, как сообщается, из соображений безопасности", - говорится в отчете департамента по нарушениям прав человека в мире.

По состоянию на конец декабря в стране по таким основаниям было заблокировано 1152 сайта.

Также в отчете упоминается скандальный сайт "Миротворец", "который, как сообщается, поддерживал тесные связи со службами безопасности".

США деньги на войну выделили вот пусть и не удивляются.

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