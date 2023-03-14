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Украина выбилась в топ-3 крупных импортеров оружия
Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) подвелитоги года, оценив крупнейших импортеров и экспортеров оружия. Киевский режим предсказуемо оказался в числе самых крупных покупателей планеты. Всего за год он сместился с четырнадцатой строчки на третью. Правда, шведские исследователи указали на один немаловажный момент: в Украину приезжало "менее совершенное и в основном бывшее в употреблении военное оборудование из запасов США". Лидерам рейтинга сбыли самое некачественное.
Продавцы-лидеры всете же. Первое место -США (40 % мирового рынка), второе - Россия (16 %), третье - Франция (11 %), четвертое - Китай (5,2 %), пятое - Германия (4,2 %).
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