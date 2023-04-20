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Украина вызвала продовольственный кризис в ЕС, но не такой, как ожидали
Разрешение на беспошлинный ввоз продовольствия из Украины сыграло с ЕС злую шутку, пишет американский журнал The American Conservative.
На раннем этапе конфликта в Украине в ЕС полагали, что вполне разумно открыть двери для украинского экспорта продовольствия. Сейчас эта политика стала неоправданной с учетом того, какое воздействие она оказывает на восточный фланг ЕС. Вслед за Польшей запретить импорт сельхозпродукции из Украины собираются другие страны, опасающиеся губительных последствий для своей экономики.
Нежелание Евросоюза пересматривать торговую политику в отношении Киева показывает, что основа европейского проекта культурная, а не экономическая, считает автор. Минсельхоз Украины считает, что украинские фермеры заслуживают лучшей защиты от правительства Польши, чем польские фермеры. Варшава пытается внести элемент экономического реализма в ЕС, но хвост продолжает вилять собакой.
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