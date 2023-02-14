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Украине на поддержку экономики нужно от $40 до $48 млрд в 2023 году
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева оценила сумму, необходимую Украине для поддержки экономики в 2023 году, в $40 - 48 млрд.
"Украине необходимо от $40 млрд до $48 млрд финансирования в этом году, чтобы ее экономика функционировала", - цитирует ее Bloomberg.
По словам Георгиевой, в МВФ работают в сотрудничестве с США и ЕС над программой для Украины и поддерживают страну в ведении "военной экономики".
Ранее замглавы украинского Минфина Ольга Зыкова сообщила, что Украина нуждается в постоянной финансовой помощи от внешних источников, ежемесячные потребности составляют около $3 млрд.
В конце декабря Украина получила от Соединенных Штатов грантовые средства в размере в $2 млрд через целевой фонд Всемирного банка.
Также стало известно, что G7 предоставила в 2022 году $32,7 млрд помощи бюджету Украины.
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