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Украинская беженка пожаловалась на жизнь "золушки"
Женщина из Британии приютила у себя дома беженку из Украины. Она кормила ее и лишь просила мыть за собой посуду и убираться в комнате.
В итоге украинка обвинила хозяйку дома в рабовладении. Дело дошло до суда и женщина еле-еле доказала свою невиновность.
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