Украинская беженка вернулась на родину, потому что больше не могла жить в Британии

Наталья Тараненко не нашла себе и трём своим детям подходящую квартиру, хотя приехала около полугода назад, пишет Gazette and Herald.

"Наши спонсоры арендовали для нас квартиру с одной спальней в Троубридже. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно. В то же время мой счёт за электричество составил £300 (около 23,5 тыс. рублей)", - заявила она.