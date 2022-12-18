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Украинская беженка вернулась на родину, потому что больше не могла жить в Британии
Наталья Тараненко не нашла себе и трём своим детям подходящую квартиру, хотя приехала около полугода назад, пишет Gazette and Herald.
"Наши спонсоры арендовали для нас квартиру с одной спальней в Троубридже. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно. В то же время мой счёт за электричество составил £300 (около 23,5 тыс. рублей)", - заявила она.
В помещении появилась плесень, а у детей начался кашель, и семье пришлось вернуться под Киев, говорится в статье.
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