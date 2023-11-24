ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Украинская гимнастка вылетела из сборной из-за слов о ненависти к Польше

Украинская гимнастка вылетела из сборной из-за слов о ненависти к Польше

Украинская гимнастка Влада Никольченко вызвала скандал своими высказываниями в социальных сетях.

Ранее оназаявила, что ненавидитПольшу и живущих в этой стране людей.После чего Федерация гимнастики Украины открыла дисциплинарное дело против спортсменки. Теперь же ее исключили из сборной.

Владе Никольченко 20 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все