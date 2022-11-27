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Украинские беженцы не хотят платить за жилье в Польше

Украинские беженцы не хотят платить за жилье в Польше

250 украинцев устроили акцию протестапосле того, как их попытались выселить из отеля с системой "все включено"и заставить арендовать жилье. Беженцы направили местным властям коллективное письмо, в котором назвали свое выселение "причиненным им вредом".

Отель в Познани содержал украинцев несколько месяцев, бесплатно обеспечивая их комнатами, трехразовым питанием, коммунальными услугами и обучением детей, но из-за постоянной повышенной нагрузки ему потребовался ремонт, сообщает изданиеMyśl Polska.

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