ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Украинские беженцы устроили "голодный" бунт в одном из отелей Ирландии

Украинские беженцы устроили "голодный" бунт в одном из отелей Ирландии

Украинские беженцы, размещенные в одном из отелей в Ирландии, подняли бунт из-за отказа властей кормить их бесплатно. Об этом написала обозреватель Sunday World Габия Гатавецкайте.

Ранее в этом году правительство страны объявило, что беженцы из Украины обязаны вносить плату за питание по €10 за взрослого и €5 за ребенка, рассказала журналистка.

"Это встретило отпор со стороны тех, кто живет в отеле Breaffy Woods недалеко от Каслбара, графство Майо, в котором проживают 333 украинских беженца и 132 заявителя на получение международной защиты из других стран", - заявила Гатавецкайте.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все