Украинские беженцы устроили "голодный" бунт в одном из отелей Ирландии

Украинские беженцы, размещенные в одном из отелей в Ирландии, подняли бунт из-за отказа властей кормить их бесплатно. Об этом написала обозреватель Sunday World Габия Гатавецкайте.

Ранее в этом году правительство страны объявило, что беженцы из Украины обязаны вносить плату за питание по €10 за взрослого и €5 за ребенка, рассказала журналистка.