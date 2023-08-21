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Украинские беженцы устроили "голодный" бунт в одном из отелей Ирландии
Украинские беженцы, размещенные в одном из отелей в Ирландии, подняли бунт из-за отказа властей кормить их бесплатно. Об этом написала обозреватель Sunday World Габия Гатавецкайте.
Ранее в этом году правительство страны объявило, что беженцы из Украины обязаны вносить плату за питание по €10 за взрослого и €5 за ребенка, рассказала журналистка.
"Это встретило отпор со стороны тех, кто живет в отеле Breaffy Woods недалеко от Каслбара, графство Майо, в котором проживают 333 украинских беженца и 132 заявителя на получение международной защиты из других стран", - заявила Гатавецкайте.
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