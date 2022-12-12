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Украинские беженцы замучили Европу

Украинские беженцы замучили Европу

Газета The Financial Times выпустила статью с названием "Европа устала от украинских беженцев".

В статье отмечается, что европейские страны устали от непрерывных волн украинских беженцев и в ближайшие время введут новое законодательство, ограничивающее незаконную миграцию.

Авторы статьи отметили, что количество украинских беженцев в странах Европы поражает. С начала 2022 года власти ЕС зарегистрировали свыше 4,4 миллиона заявок на временную защиту в Евросоюзе. Несколько сотен тысяч уже вернулись домой.

"После начала специальной операции России многие страны Европы дружелюбно отнеслись к украинцам, однако отношение поменялось из-за сокращения бюджетов стран и сильно выросшей инфляции", - отметило издание.

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