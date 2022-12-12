Украинские беженцы замучили Европу

Газета The Financial Times выпустила статью с названием "Европа устала от украинских беженцев".

В статье отмечается, что европейские страны устали от непрерывных волн украинских беженцев и в ближайшие время введут новое законодательство, ограничивающее незаконную миграцию.

Авторы статьи отметили, что количество украинских беженцев в странах Европы поражает. С начала 2022 года власти ЕС зарегистрировали свыше 4,4 миллиона заявок на временную защиту в Евросоюзе. Несколько сотен тысяч уже вернулись домой.