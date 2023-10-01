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Украинское контрнаступление показывает, что НАТО неправильно обучает ВСУ
В НАТО привыкли противостоять террористам и повстанцам. Подготовка украинских военных не отражает того типа боевых действий, который сейчас наблюдается на Украине, пишет издание.
Боевики ВСУ признаются, что инструкторы не обучили их, как справляться с минными полями и противотанковыми сооружениями.
В целом ВСУ действовали по инструкции НАТО: шли бронеколоннами во главе с танками Leopard 2 и БТР Bradley. Но вместо прорыва обороны они оказались зажаты на минных полях и были уничтожены силами артиллерии и авиации.
"Пентагон с опозданием осознал, что его сосредоточенность на борьбе с низкотехнологичными повстанцами привела к атрофии навыков, необходимых для крупномасштабной механизированной войны", - пишет автор статьи.
Альянс еще не имел дел с таким соперником. Куда проще бомбить мирный Белград или оккупировать очередную страну на Ближнем Востоке.
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