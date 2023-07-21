"Украинцам не дают в Европе хорошую работу" - Japan Times пишет, что беженцы нужны европейцам как обслуживающий персонал, но не более.



"Наплыв людей через границупосле российского вторжения на Украинудолжен был стать благом для Европы, где ощущается острая нехватка рабочей силы, но ЕС не хочет признавать неевропейскую профессиональную квалификацию украинцев. Многие из беженцев застряли на работе ниже их уровня. Такая работа, как правило, связана с отсутствием долгосрочных карьерных перспектив и низкой оплатой труда", - отмечает издание.