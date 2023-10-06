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Украинцам платят, чтобы они уехали?

Украинцам платят, чтобы они уехали?

Швейцария заплатит украинским беженцам, чтобы они уехали.

Правительство Швейцарии пришло к выводу, что государству будет дешевле поощрять беженцев добровольно уехать из страны, чем продолжать оплачивать им пособия.

Чтобы побудить людей уехать, правительство готово заплатить от 1000 до 4000 швейцарских франков (от $1090 до $4355) каждому беженцу.

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