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Украинцам платят, чтобы они уехали?
Швейцария заплатит украинским беженцам, чтобы они уехали.
Правительство Швейцарии пришло к выводу, что государству будет дешевле поощрять беженцев добровольно уехать из страны, чем продолжать оплачивать им пособия.
Чтобы побудить людей уехать, правительство готово заплатить от 1000 до 4000 швейцарских франков (от $1090 до $4355) каждому беженцу.
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