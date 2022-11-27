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Украинцы избили двух жителей Берлина за разговор на русском языке

Украинцы избили двух жителей Берлина за разговор на русском языке

Мужчина и женщина ждали такси, когда к ним приблизилась группа из пяти человек, один из которых держал в руках украинский флаг.

Несколько недель назад в этом районе уже происходили подобные нападения на сторонников Левой партии и русскоговорящих граждан со стороны украинских националистов.

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