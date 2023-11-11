Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Украинцы превратили Польшу в криминальную столицу Евросоюза

Польша превратилась в криминальную столицу Евросоюза, пишет Niezależny Dziennik Polityczny. В стране отмывают деньги, торгуют детьми и наркотиками, а также оружием, и все это происходит под руководством влиятельных украинских банд. Власти сознательно закрывают глаза на преступления "гостей" из соседней страны и, возможно, получают с этого доход, считает автор статьи.