Украинцы превратили Польшу в криминальную столицу Евросоюза
Польша превратилась в криминальную столицу Евросоюза, пишет Niezależny Dziennik Polityczny. В стране отмывают деньги, торгуют детьми и наркотиками, а также оружием, и все это происходит под руководством влиятельных украинских банд. Власти сознательно закрывают глаза на преступления "гостей" из соседней страны и, возможно, получают с этого доход, считает автор статьи.