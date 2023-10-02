Украинцы привозят в Европу устойчивые к антибиотикам инфекции

Сотрудники американского госпиталя в Германии обнаружили у украинского военного инфекцию, устойчивую почти ко всем антибиотикам, сообщает Financial Times. Она могла появиться из-за отсутствия гигиены и неизбирательного приема лекарств.

Из-за подобных пациентов в Европе активно распространяются устойчивые к антибиотикам инфекции - их переносят не только отправленные на лечение военные, но и беженцы. Киев эту проблему решать не торопится, отмечает автор статьи.