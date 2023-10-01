Украинцы успели "отличиться" в Германии

Как заявилиправоохранители Германии, граждане Украины стали основными перевозчиками нелегальных мигрантов. По данным отделения полиции федеральной земли Саксония, в первой половине 2023 года на границе с Чехией было задержано 37 украинских контрабандистов, а на границе с Польшей - 29.



Немецкие правоохранители отмечают, что вербовка украинских перевозчиков осуществляется их же соотечественниками через соцсети, а за переправку мигрантов платят до $2 тыс.



Стоит отметить, что именно граждан Украины чаще всех задерживаютза организацию нелегальной миграции и в Польше.