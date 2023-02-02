Украину предупредили, что за поставки от США придется отчитаться

"Во время своей поездки на прошлой неделе руководители аппаратов генеральных инспекторов всех трех ведомств выступили с посланием, которое можно перевести следующим образом: будьте готовы отчитаться за все, что мы вам даем. И продолжайте бороться с коррупцией", - говорится в сообщении газеты.



В ходе инспекции Зеленскому ясно дали понять: придется отчитаться за все, что страна получает от США.Интересно, а он уже задумывался всерьез о том, что выбрал не ту сторону?