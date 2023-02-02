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Украину предупредили, что за поставки от США придется отчитаться
Американские чиновники предупредили Киев, что Украине придется отчитаться за всю помощь, которую она получает от США, сообщает газетаThe Washington Post.
"Во время своей поездки на прошлой неделе руководители аппаратов генеральных инспекторов всех трех ведомств выступили с посланием, которое можно перевести следующим образом: будьте готовы отчитаться за все, что мы вам даем. И продолжайте бороться с коррупцией", - говорится в сообщении газеты.
В ходе инспекции Зеленскому ясно дали понять: придется отчитаться за все, что страна получает от США.Интересно, а он уже задумывался всерьез о том, что выбрал не ту сторону?
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