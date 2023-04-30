Украины в НАТО не будет

Президент Литвы отверг идею вступления Украины в НАТО во время конфликта.



Об этом Гитанас Науседа заявил в интервью итальянской газете la Repubblica:



"Это было бы слишком сложно. Мы знаем об этом, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать после".



Науседа назвал обсуждение возможного присоединения Украины к НАТО одной из самых сложных тем саммита Североатлантического альянса, который в июле пройдёт в Вильнюсе.



Ранее глава Минобороны ФРГ заявил, что сейчас не время обсуждать членство Украины в альянсе, на что из польского МИД последовал гневный комментарий.