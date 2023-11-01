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Умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи
Об этом сообщил медцентр Мэрилендского университета в США. 58-летний Лоренс Фосетт страдал терминальной стадией сердечной недостаточности, его признали непригодным для традиционной пересадки.
Сообщалось, что после трансплантации органа генетически модифицированной свиньи у Фосетта наблюдался "значительный прогресс", но в последние дни начали появляться признаки отторжения.
Первый пациент, которому сделали такую операцию, 57-летний Дэвид Беннет умер в США через два месяца после её проведения.
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