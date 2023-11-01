Умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи

Об этом сообщил медцентр Мэрилендского университета в США. 58-летний Лоренс Фосетт страдал терминальной стадией сердечной недостаточности, его признали непригодным для традиционной пересадки.



Сообщалось, что после трансплантации органа генетически модифицированной свиньи у Фосетта наблюдался "значительный прогресс", но в последние дни начали появляться признаки отторжения.