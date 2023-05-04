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Университет в США раздает сладкую вату и раскраски сторонникам ЛГБТ
Университет штата Портленд делаетэто для борьбы с "беспокойством" из-за новых законопроектов против ЛГБТ.
По оценке СМИ, решение является ответом на предстоящие в университете дебаты о необходимости процедур смены пола для несовершеннолетних.
Хотелось бы сказать, что таким инициативам место в детском саду, но оставлять сторонников ЛГБТ наедине с детьми как-то небезопасно.
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