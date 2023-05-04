Университет в США раздает сладкую вату и раскраски сторонникам ЛГБТ

Университет штата Портленд делаетэто для борьбы с "беспокойством" из-за новых законопроектов против ЛГБТ.



По оценке СМИ, решение является ответом на предстоящие в университете дебаты о необходимости процедур смены пола для несовершеннолетних.



Хотелось бы сказать, что таким инициативам место в детском саду, но оставлять сторонников ЛГБТ наедине с детьми как-то небезопасно.