ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Университет в США раздает сладкую вату и раскраски сторонникам ЛГБТ

Университет в США раздает сладкую вату и раскраски сторонникам ЛГБТ

Университет штата Портленд делаетэто для борьбы с "беспокойством" из-за новых законопроектов против ЛГБТ.

По оценке СМИ, решение является ответом на предстоящие в университете дебаты о необходимости процедур смены пола для несовершеннолетних.

Хотелось бы сказать, что таким инициативам место в детском саду, но оставлять сторонников ЛГБТ наедине с детьми как-то небезопасно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все