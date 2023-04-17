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Университеты Латвии отчисляют студентов из-за недостаточного знания латышского

Университеты Латвии отчисляют студентов из-за недостаточного знания латышского

В этом году из латвийских вузов было отчислено множество студентов именно из-за недостаточного владения госязыком. Лишь из Рижского университета им. П. Страдиня по этой причине от учебы были отстранены 5 студентов, сообщает LSM.

По словам представителей вузов, формально студентов отчисляют за неуспеваемость, которая якобы возникает из-за того, что они слабо знают латышский. При этом при поступлении все удачно проходят собеседования и показывают аттестаты с лучшими оценками.

"Причина исключения - плохие оценки. Все пятеро отчисленных студентов - из школ нацменьшинств, они пришли с очень хорошими знаниями по точным наукам, на которые в обучении делается упор", - сказала профессор Даце Бандере.

В Минобразования отмечают, что в дальнейшем университеты могут выдвинуть более жесткие требования по языку к абитуриентам.

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