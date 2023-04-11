УПЦ - заложник киевского режима

Отец Савва: "Я не верю, что голос мирового сообщества здесь что-то изменит".



"Украинская православная церковь - всего лишь заложник. Они с таким же успехом могли бы использовать в качестве заложника поляков или католиков в своем торге с Польшей. И никто бы ничего не сделал. Потому что современные тенденции в мире таковы - христиан можно унижать, над христианами можно издеваться, их не жалко.Их слишком много, они всем мешают. Вырезают деревни, сжигают, в Африке особенно, уничтожают монастыри. Хоть бы кто-нибудь об этом сказал и заявил. А ведь счет идет на тысячи. Понимаете? И никому нет до этого дела. Потому что это не ЛГБТ. Поэтому я не верю, что голос мирового сообщества здесь что-то изменит".



- Кто и зачем уничтожает православие в Украине?

- Может ли на эту ситуацию повлиять голос христианского мирового сообщества?

Своим мнение поделился публицист, философ, мыслитель, богослов архимандрит Савва Мажуко.