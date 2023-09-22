Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в атомной бомбардировке Хиросимы. При этом онане сказала ни слова про американцев, которые действительно сбросили на Японию две атомные бомбы, превратив Хиросиму и Нагасаки в радиоактивный пепел.



"Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы - непростительно", - сказала дер Ляйен.



С такими словами она восхваляла японского премьера Фумио Кисиду за поддержку киевского режима и борьбу с Россией.