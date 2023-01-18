Урсула снова отрабатывает свой пиар на все 100 %

"Последний символ российского террора - желтая кухня в многоквартирном доме в Днепре. Жизнь, разбитая русским империализмом. Мы осуждаем этот новый варварский акт и остаемся на стороне Украины столько, сколько потребуется", - говорит она.

Конечно, об украинском ПВО ни слова, о видео с пытками русских военных тоже ни слова, о фотографиях убитых людей, поддерживающих Россию, тоже ни слова.

Перекладывать украинские преступления на русских стало нормой. Украина - безнаказанное государство. Все, что она будет творить не только на территории своей страны, будет свалено на Россию.