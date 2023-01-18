3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Урсула снова отрабатывает свой пиар на все 100 %
"Последний символ российского террора - желтая кухня в многоквартирном доме в Днепре. Жизнь, разбитая русским империализмом. Мы осуждаем этот новый варварский акт и остаемся на стороне Украины столько, сколько потребуется", - говорит она.
Конечно, об украинском ПВО ни слова, о видео с пытками русских военных тоже ни слова, о фотографиях убитых людей, поддерживающих Россию, тоже ни слова.
Перекладывать украинские преступления на русских стало нормой. Украина - безнаказанное государство. Все, что она будет творить не только на территории своей страны, будет свалено на Россию.
Демократия по-европейски.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов