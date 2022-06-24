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Услышит ли их ЗЕ? Очередной плач бойцов украинской территориальной обороны

Еще одна группа украинских нытиков. Бойцы 1роты 74 батальона территориальной оборонырассказывают на камеру, что сыты по горло службой.

Артиллерию обещали, но не дали, оружие - тоже, связи - не было последние дней десять. Люди болеют и страдают без квалифицированной медпомощи. А вот командиры - упыри, то и дело пытаются под вражеский огонь подсунуть. В общем требуют обеспечить им "экстракщн", а то пойдут с поднятыми вверх руками сдаваться тем, кто накормит, напоит и спать в СИЗО уложит.

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