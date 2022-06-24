Услышит ли их ЗЕ? Очередной плач бойцов украинской территориальной обороны

Артиллерию обещали, но не дали, оружие - тоже, связи - не было последние дней десять. Люди болеют и страдают без квалифицированной медпомощи. А вот командиры - упыри, то и дело пытаются под вражеский огонь подсунуть. В общем требуют обеспечить им "экстракщн", а то пойдут с поднятыми вверх руками сдаваться тем, кто накормит, напоит и спать в СИЗО уложит.