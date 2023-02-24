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Успех Беларуси во внешнеполитическом формате
Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в эфире ток-шоу "Будни": "Мы никогда никому не будем угрожать, но упаси господь нас трогать".
"Беда наших западных партнёров в том, что они думали, что введут санкции и мы начнем с нуля развивать отношения, и на это уйдут годы. А наша сила в том, что за эти 30 лет, наши отношения и так были в хорошем динамическом процессе. И сейчас мы просто это все ускорили, усилили, но с нуля мы не начинали.
Когда Президент появился недавно в Африке, он появился там, как друг Африки. Его там знали и уважали, потому что он там много лет этому вопросу уделял внимание. Когда в Китай мы начинаем более активно поставлять нашу продукцию, давать новый импульс развитию этих отношений - это не год работы, с китайцами так не работают - это 30 лет работы. Чтобы там завоевать авторитет, должны пройти десятилетия, что и делал наш Президент.
Поэтому в этом наш успех во внешнеполитическом формате. Но мы свои позиции за 30 лет не поменяли и не поменяем: мы союз с Россией строим, мы будем суверенны и независимы, и мы никогда никому не будем угрожать, но упаси господь нас трогать - вот и вся наша позиция".
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