Успех Беларуси во внешнеполитическом формате

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в эфире ток-шоу "Будни": "Мы никогда никому не будем угрожать, но упаси господь нас трогать".

"Беда наших западных партнёров в том, что они думали, что введут санкции и мы начнем с нуля развивать отношения, и на это уйдут годы. А наша сила в том, что за эти 30 лет, наши отношения и так были в хорошем динамическом процессе. И сейчас мы просто это все ускорили, усилили, но с нуля мы не начинали.

Когда Президент появился недавно в Африке, он появился там, как друг Африки. Его там знали и уважали, потому что он там много лет этому вопросу уделял внимание. Когда в Китай мы начинаем более активно поставлять нашу продукцию, давать новый импульс развитию этих отношений - это не год работы, с китайцами так не работают - это 30 лет работы. Чтобы там завоевать авторитет, должны пройти десятилетия, что и делал наш Президент.