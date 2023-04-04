Утопить Могучего Дональда, спасти Хромую Утку

Сегодня в США стартует новый сезон пресного политического шоу, если чего опять не случится.



Большое жюри суда Манхеттена вынесло решение о привлечении 45-го президента США к суду (привлечь, правда, не удалось, сообщили, что здание нью-йоркской Фемиды в тот раз якобы заминировали). Если все будет okey, то суд предъявит Трампу обвинения по 33 пунктам. Он давно об этом знает, но, по законам жанра, нынче крайне возмущен, что "информация стала достоянием общественности".



"Окружной прокурор Брэгг незаконно слил 33 пункта обвинительного акта. Требую его отставки", - написал он в своей соцсети Truth Social.



Теперь у Трампа33 несчастья: бизнес-мошенничество, уклонение от уплаты налогов, разжигание межнациональной розни, призывы к гражданскому противостоянию, подрыв национальной безопасности. Только вот кто в итоге банк сорвет -республиканцы или демократы. Финал непредсказуем.