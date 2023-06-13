В 5 миллиардов евро оценили наследство Берлускони

Как сообщает газета Corriere della Sera, основные средства бывшего премьер-министра страны содержатся в семейном холдинге Fininvest, в который входят активы телекомпании Mediaset, издательства Mondadori и банка Mediolanum. Кроме бизнеса, Берлускони был владельцем нескольких вилл, дворцов и домов.