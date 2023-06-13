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В 5 миллиардов евро оценили наследство Берлускони

В 5 миллиардов евро оценили наследство Берлускони

Итальянские СМИ оценили наследство Сильвио Берлускони в 5 миллиардов евро.

Деньги достанутся его пяти детям и шестнадцати внукам.

Как сообщает газета Corriere della Sera, основные средства бывшего премьер-министра страны содержатся в семейном холдинге Fininvest, в который входят активы телекомпании Mediaset, издательства Mondadori и банка Mediolanum. Кроме бизнеса, Берлускони был владельцем нескольких вилл, дворцов и домов.

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