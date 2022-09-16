В армию Латвии начнут принимать ранее судимых

Видать, все очень плохо с желанием воевать за Латвию, если власть прибегает к таким методам.



Как и прогнозировалось, Сейм в третьем чтении одобрил поправки в закон о Земессардзе, которые позволяют любому осужденному подать заявление о приеме в ряды организации и пройти соответствующее освидетельствование. Ранее закон предусматривал, что осужденный за умышленное уголовное преступление не может служить в Земессардзе, независимо от того, погашена или снята его судимость.



P.S. Теперь неизвестно, кто будет страшнее - "русская угроза" или местные уголовные элементы.