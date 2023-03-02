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В Австралии побит рекорд по кражам в магазинах
В Новом Южном Уэльсе число краж вмагазинах с 2021 по 2022 год выросло на 23,7 %. Это самый быстрый рост с 1995 года, когда власти этогоштата Автралиистали вести статистику.
В другом штате - Квинсленде - зарегистрировали самый высокий ежемесячный уровень краж в магазинах за всю историю наблюдений.
С мая 2022 года в Австралии постепенно рос уровень безработицы и ключевая ставка - регулятор повышал ее девять раз, стараясь замедлить инфляцию.
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