В Австралии побит рекорд по кражам в магазинах

В Новом Южном Уэльсе число краж вмагазинах с 2021 по 2022 год выросло на 23,7 %. Это самый быстрый рост с 1995 года, когда власти этогоштата Автралиистали вести статистику.

В другом штате - Квинсленде - зарегистрировали самый высокий ежемесячный уровень краж в магазинах за всю историю наблюдений.



С мая 2022 года в Австралии постепенно рос уровень безработицы и ключевая ставка - регулятор повышал ее девять раз, стараясь замедлить инфляцию.