У Вашингтона к концу года закончатся средства для финансирования Киева, https://t.me/inosmichannel/15626 Financial Times представителя Белого дома Шаланду Янг. По ее словам, отказ конгресса от поддержки Украины приведет к коллапсу экономики страны с последующим поражением ВСУ на поле боя.



"Если экономика Украины рухнет, они не смогут продолжать борьбу, и точка. Путин это хорошо понимает, и поэтому Россия сделала разрушение украинской экономики центральным элементом своей стратегии, что очевидно, если оценить ее удары по зерновому экспорту и энергетической инфраструктуре Украины", - заявила Янг.