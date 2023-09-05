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В Британии вводят "гендерно нейтральные" названия школьной формы

В Британии вводят "гендерно нейтральные" названия школьной формы

В британских школах теперь и название формы решили сделать "гендерно нейтральным": слова "мальчик" и "девочка" меняют на "униформа A" и "униформа B".

Изменения в официальных руководствах касаются начальных, средних, а также частных учебных заведений, пишет The Times.

Некоторые школы также ввели третий вариант - "униформа C", но что это значит, не уточняется.

В статье отмечается, что благодаря нововведениям дети смогут носить одежду, которая якобы лучше "отражает их гендерную самоидентификацию".

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