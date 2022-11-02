В Бундестаге обвинили Шольца в расколе ЕС из-за мягкого отношения к Китаю

Эксперт по вопросам прав человека фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Бранд обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в том, что тот допускает раскол ЕС.Он считает, что Шольц слишком мягок по отношению к Пекину и периодически заискивает перед китайскими властями.



"Олаф Шольц раскалывает ЕС, заискивая перед коммунистами в Китае. Мы испытали это непосредственно на переговорах на Тайване, речь идет о позиции Германии", - заявил Бранд.



По его мнению, сначала Шольц допустил ошибки в ведении дел с президентом РФ Владимиром Путиным, а теперь повторяет их по отношению к председателю КНР Си Цзиньпину.



Бранд подчеркнул, что благодаря усилиям Шольца Германия становится все более зависимой от Пекина, назвав это стратегической ошибкой.



Ранее сообщалось, что Шольц на этой неделе посетит Китай с официальным визитом и станет первым лидером стран G7, который посетит КНР с начала пандемии коронавируса.