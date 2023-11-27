В Чехии пройдет крупнейшая с 1990 года забастовка профсоюзов, сообщает Чешское радио.



Забастовки пройдут на предприятиях и в офисах, где рабочие планируют остановить работу на несколько часов. Помимо этого, забастовки планируются в школах - несколько десятков учреждений не работают 27 ноября.



Как сообщает Чешское радио, к протестам могут присоединиться более половины профсоюзных деятелей национальной конфедерации - около 270 тыс. человек. На промышленных предприятиях в забастовке могут поучаствовать до миллиона работников.



Участники профсоюзов протестуют из-за стагнации зарплат в государственном секторе, дорогой энергии, высокой инфляции, недостаточного повышения минимальной заработной платы и нехватки денег на образование.