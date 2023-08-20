В ЕС установлен новый рекорд банкротств компаний

Количество банкротств компаний в странах ЕС во втором квартале 2023 года достигло самого высокого уровня с 2015 года, когда начали собирать данные, пишет Yeni Şafak.



Больше всего банкротятся предприятия в сферах услуг по размещению и питанию - 23,9 %, транспорта и хранения - 15,2 %, образования, здравоохранения и социального обеспечения - 10,1 %.



Странами с самым высоким ростом числа заявлений на банкротство по сравнению с предыдущим кварталом стали Венгрия (40,8 %), Латвия (24,8 %), Эстония (24,6 %).



Таким образом, количество обанкротившихся предприятий в странах ЕС растет на протяжении последних шести кварталов.



При этом число новых компаний во втором квартале года уменьшилось на 0,6 % по сравнению с предыдущим кварталом.



Увеличению случаев банкротств по всему ЕС способствует энергетический кризис в Европе и высокая стоимость жизни, вызванная ростом инфляции и прежде всего повышением цен на продукты питания.